Alcoholvrije Neon Party in Knokke-Heist voor jongeren tussen 12 en 16 jaar

Middelkerke RESTOTIP. Tearoom Riviera: smullen van de klassie­kers en vlotte bediening door... twee robots

Bediend worden door twee robots, het kan sinds een goeie maand bij Tearoom Riviera in Middelkerke. Daar helpen ‘Pauline en Paulette’ het personeel met het bedienen van drank en eten. “Het was even wennen voor onze klanten, maar nu worden ze het wel stilaan gewoon”, zegt uitbater Nathaniël Devey. Wij gingen zelf eens een kijkje nemen en stilden er met plezier onze honger.

15 april