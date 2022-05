Al gehoord van ‘dogfluencers’? Volgende week geven ze een modeshow in Knokke-Heist

Knokke-Heist Alcohol­vrije Neon Party in Knok­ke-Heist voor jongeren tussen 12 en 16 jaar

Op zaterdag 7 mei zijn alle jongeren tussen 12 en 16 jaar oud welkom voor een spetterende Neon Party in Knokke-Heist. Dit is de allereerste alcoholvrije jongerenfuif in de splinternieuwe Ravelingen, met lokale talenten zoals DJ Arno en Brainwashed (Yssi’s).

21 april