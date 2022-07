Al 33 bestuurders onder invloed betrapt tijdens zomerbobcampagne

Knokke-Heist Cartoonfes­ti­val in Knok­ke-Heist officieel geopend

In Knokke-Heist is de 61ste editie van het jaarlijkse Cartoonfestival officieel van start gegaan. Het evenement staat deze keer helemaal in het teken van het thema ‘Feest!’. Zoals steeds kunnen cartoons van bekende tekenaars uit binnen- en buitenland gratis bewonderd worden.

11 juli