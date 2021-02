Advocaat, voorzitter van voetbalclub en zoon van ere-schepen: dit wordt de nieuwe burgemeester van Knokke-Heist

Knokke-Heist Gemeentebe­stuur vraagt niet meer naar Knokke af te zakken: “Het is té druk”

14 februari Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept op om vandaag niet meer naar de kustgemeente af te zakken. Voor de tweede dag op rij is het over de koppen lopen in de winkelstraten. “Ook op de dijk en het strand is er heel veel volk. Het is voor ieders veiligheid", zegt eerste schepen Piet De Groote (GBL).