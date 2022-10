7 maanden cel voor Antwerpse jongere die minderjarige in elkaar slaat in Knokke, terwijl z'n vriend staat te filmen

West-Vlaanderen Bijna twee derde van West-Vlamingen vindt dat wetgeving voor bescher­ming Dierenwel­zijn verbeterd is

GAIA blaast dit jaar dertig kaarsjes uit en lanceert op Werelddierendag een opmerkelijke affichecampagne in het hele land, om de mensen te bedanken voor hun steun. Ook pakt de organisaties uit met positieve cijfers in West-Vlaanderen. Uit de opiniepeiling blijkt dat 58 procent van de West-Vlamingen het ermee eens is dat de wetgeving voor de bescherming van Dierenwelzijn de afgelopen jaren verbeterd is.

