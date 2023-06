50 uren werkstraf voor slagen aan pizzakoerier

Frank Verstrae­ten ging voor de tweede keer in korte tijd lunchen in De Oesterput: zou hij deze zomer plannen hebben in Blankenber­ge?

Donderdag kreeg De Oesterput bekend volk over de vloer. Frank Verstraeten kwam er samen met zijn partner en een zakenrelatie lunchen. Het was de tweede keer in enkele maanden tijd dat de Zillion-baas naar het bekende restaurant afzakte. Zou Verstraeten misschien in Blankenberge vertoeven met het oog op zijn zomerproject aan de kust?