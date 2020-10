50-tal Clubfans met Bengaals vuur wuiven spelersbus uit: politie massaal ter plaatse, blauw-zwart veroordeelt samenscholing

De politie werd rond 18.45 uur verwittigd door buurtbewoners, nadat er plots een groep van tientallen mensen was opgedoken aan het trainingscomplex. Volgens de politie ging het zowel om meerderjarigen als minderjarigen. “De supporters hadden pyrotechnisch materiaal (zoals Bengaals vuur, red.) bij en uiteraard overtraden ze het samenscholingsverbod. Toen onze ploegen aankwamen, stoof ze bende uiteen”, zegt Isolde Van Eenooghe van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. Er werd een ‘scramble’ afgeroepen, waarbij beschikbare ploegen uit andere politiezones om bijstand werden gevraagd om de groep onder controle te houden. Onder meer politiezones Brugge, Oostende, Het Houtsche, en Blankenberge/Zuienkerke én federale eenheden snelden richting Westkapelle.

“Rellen zijn er niet geweest en niemand gedroeg zich weerspannig. De supporters liepen wel alle kanten uit om niet geïdentificeerd te kunnen worden. In tijden van corona moeten we koste wat het kost vermijden dat mensen inbreuken plegen op het samenscholingsverbod. Dat was dan ook onze grootste bezorgdheid. Bovendien is het bezit en het afsteken van pyrotechnisch materiaal een inbreuk op de voetbalwet", aldus woordvoerster Van Eenooghe van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Aanwezigen identificeren

Rond 19.15 was de spelersbus vertrokken en was het aantrekkingspunt voor de Clubfans dan ook verdwenen. Rond 19.45 uur was de rust volledig teruggekeerd. “Er is niemand opgepakt. Uiteraard zijn we wel volop bezig met de aanwezigen te identificeren.”

Club Brugge betreurt het voorval ten zeerste. “Uiteraard kan dit helemaal niet. Het gaat hier om supporters die niet gekend zijn bij ons. In en rond de wedstrijd bleef alles rustig en ook rond het Basecamp werd niets gemerkt. Supporters die het goed met Club menen, houden zich aan de maatregelen die de overheid oplegt. Zoals overal is er een minderheid die het verpest voor anderen. We doen er bij Club en bij uitbreiding als voetbalcommunity alles aan om coronaproof voetbal te kunnen blijven aanbieden en zo’n acties brengen dat in het gevaar”, luidt de mededeling van Club Brugge.