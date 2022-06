40 maanden cel voor illegale dief die in voertuigen toeslaat

Op 29 april dit jaar werd in Bredene een voertuig leeggeroofd. De dader ging onder andere aan de haal met een portefeuille, een sportzak, een laptop en een sporthorloge. Met de gestolen bankkaarten van het slachtoffer werden vervolgens voor 150 euro contactloze betalingen uitgevoerd in een nachtwinkel in Knokke-Heist en in meerdere winkels in Oostende. Dankzij camerabeelden werd Ali B. geïdentificeerd tijdens een betaling in een bakkerij.

Een getuige zag op 16 mei ‘s nachts een verdachte man in een geparkeerde Mercedes in Oostende. Daarna zat diezelfde persoon nog even in een Volkswagen, waarna hij vertrok met de fiets. Even later kon een fietsende Ali B. in de buurt opgepakt worden. De beklaagde had zeven jetons voor de carwash en wat kleingeld op zak, maar ontkende dat hij die spullen uit de Mercedes had meegegraaid. De Algerijn bleek ook in het bezit van vier gram cannabis. Ten slotte werd hij gelinkt aan een poging tot fietsdiefstal in augustus 2021 in Oostende.