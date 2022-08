16-jarig meisje van verdrinkingsdood gered in onbewaakte zone: "Zonder tussenkomst van de redders was dit fataal afgelopen”

Knokke-HeistIn Knokke-Heist is woensdagnamiddag een 16-jarig meisje van de verdrinkingsdood gered. De tiener kwam in de problemen toen ze ging zwemmen in een onbewaakte zone. “Wanneer zullen de mensen eindelijk eens inzien dat de zee geen zwembad is?”, foetert An Beun van de Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.

De tropische temperaturen lokken woensdag heel wat mensen naar de kust. De redders hebben dan ook de handen vol met tal van interventies. Rond 15 uur werden ze ingelicht van een drenkelinge ter hoogte van het Van Bunnenplein in Knokke-Heist, vlakbij de gekende Lippenslaan. Een 16-jarig meisje was er gaan zwemmen in zee, maar deed dat in een onbewaakte zone waar geen redders stonden. Iemand zag de tiener in de problemen komen en verwittigde de redders.

Gevaarlijke cocktail

Die konden het slachtoffer tijdig uit zee halen. Aanvankelijk reageerde het meisje niet meer, maar uiteindelijk was ze vrij snel weer bij bewustzijn. “Een ambulance bracht haar voor een check-up over naar het ziekenhuis, maar haar toestand leek wel oké te zijn”, zegt secretaris An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. “Als onze redders er niet waren geweest, was het echter wellicht veel erger afgelopen.”

Zwemmen in een onbewaakte zone: elk jaar opnieuw wagen mensen er zich aan. Nochtans is het levensgevaarlijk. “We kunnen het niet genoeg herhalen: zwem tussen 10.30 en 18.30 uur in een bewaakte zone”, aldus Beun. “Als je dan toch in de problemen zou komen, ben je zeker dat er iemand op tijd te hulp kan schieten. Heel wat mensen onderschatten de zee. Ze denken dat ze die aankunnen, omdat ze ook in een zwembad kunnen zwemmen. Zo werkt het echter niet. Er staat al enkele dagen wat wind aan zee. Dat zorgt voor een stevige branding. Mensen die niet genoeg kennis hebben over de zee, durven op zo’n dagen wel eens in de problemen komen. Dat in combinatie met de hitte is een gevaarlijke cocktail.”

LEES OOK:

Zondag nog verdronk Belgische jongen (16) in Duitse zwemvijver:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.