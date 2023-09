13,5 op 20 in Gault&Millau, maar toch sluit grillrestaurant Más Brasa in Knokke-Heist: “Steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden én te houden”

Zwemmer die redder van boot in zee duwde, was amper 18 jaar oud: “Wat we tegen dalend respect voor redders kunnen doen? Alles begint bij opvoeding”

Wat stoerdoenerij tegenover zijn vrienden: meer was het wellicht niet. Maar iedereen is het erover eens dat de zwemmer die zondagavond in Knokke een redder van een boot in zee duwdever over de schreef gegaan is. Een dag na de feiten blijkt dat de verdachte amper 18 jaar oud is. “Hij moet een signaal krijgen”, vindt de West-Vlaamse kustreddingsdienst. Maar wat staat de jongeman nu te wachten? En is de situatie op de stranden de laatste jaren zoveel erger geworden?