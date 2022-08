107 triatleten van Surfers Paradise klaar voor Zwintriatlon

Blankenberge Circle Of Life Nocturne in Blankenber­ge

Op maandag 19 september vindt eenmalig een Circle of Life-nocturne plaats in Blankenberge. Lieve Blancquaert vertelt je over de totstandkoming van haar bekroonde triptiek: de uitdagingen, ontmoetingen en herinneringen die haar bijbleven en de fotoreeks vormgaven. Aansluitend kun je de tentoonstelling bezoeken en zie je de verhalen meteen vertaald in een pakkende beeldenreeks. De lezing vindt plaats van 19 tot 20.30 uur in de Saveryszaal in het cultuurcentrum in de Hoogstraat en de nocturne van 20.30 tot 22 uur in exporuimte De Meridiaan op het Casinoplein. De lezing is gratis, inschrijven is verplicht op www.blankenberge.be.

