Zulzeekse Feesten zien tickets na twee jaar onderbreking de deur uitvliegen: Niels Destadsbader is de topper van drie dagen vreugde en plezier

Voorzitter Brecht Lietar en medeorganisator Peter Decordier van Pete’s Promotions zien de tickets de deur uitvliegen nog voor de publiciteitscampagne goed en wel is gestart. “We horen van collega’s-organisatoren dat de knaldrang aan het afnemen is, maar dat geldt dan niet in Kluisbergen en omgeving”, lacht Peter Decordier. “Maar dat zal ermee te maken hebben dat we zoals altijd een sterke affiche hebben en heel veel medewerkers om alles feilloos te laten verlopen. Veel vreugde en veel plezier is het resultaat.”

Topper op die affiche is Niels Destadsbader, die op zaterdagavond 30 juli om 22.30 uur op het podium staat in de festivaltent in hartje Zulzeke. Voor hem treedt die andere Vlaamse legende Mama’s Jasje op en na hem gaat het dak er helemaal af met Les Truttes. Een dag eerder zorgen een resem dj’s voor zomersfeer op Zulzeke Beach. Het feestgedruis weerklinkt dan van 21 uur tot diep in de nacht.

De Zulzeekse Feesten eindigen met een familiedag op zondag 31 juli. Een barbecue, een watervoetbaltoernooi, een watermolenwandeling, een foodtruckevent en om 20 uur Les Folles De Gand zijn dan de ingrediënten. “Sinds 2012 organiseren we onze Zulzeekse Feesten, in navolging van wat vroeger de fancy fair was. Met de opbrengst hebben we vijf jaar geleden de parochiezaal grondig kunnen vernieuwen. Dat kan enkel dankzij een grote groep sponsors en medewerkers. Die zien iedereen na twee jaar onderbreking graag terug in het laatste weekend van juli”, zegt Brecht Lietar.

Info en tickets: http://www.zulzeeksefeesten.be