Zulzeekse Feesten beleven een topeditie: de tent loopt vol voor Mama’s Jasje en Niels Destadsbader

De opbrengst van de Zulzeekse Feesten is bestemd voor het onderhoud en de verdere renovatie van de parochiezaal. Dat opent dan perspectieven want het liep er zaterdagavond storm voor de toppers op de affiche Mama’s Jasje en Niels Destadsbader. Alhoewel. De zusjes Bettina (30) en Sylvie (39) Vancoppenolle uit respectievelijk Ronse en Izegem hebben andere namen aangevinkt: “We komen vooral voor Les Truttes. Altijd geweldige optredens en heel veel ambiance. Maar Mama’s Jasje en Niels Destadbader mogen er ook zijn, geen probleem. En terwijl zij spelen, kunnen we de honger stillen en de dorst laven. Vervelen gaan we ons hier niet doen.”

Overtroffen

Die dorst laven gebeurt onder meer aan de toog in de gigantische feesttent waar de ploeg vrijwilligers de handen vol heeft. “We weten in ieder geval wat gedaan”, lacht Wouter Eykerman. “Maar dat is ook een beetje de bedoeling natuurlijk. Het wordt nog veel drukker tussen de optredens door. Want we gaan ervan uit dat straks niemand Niels wil missen. Ook de vrouwen in onze ploeg niet, als ik de hints goed heb begrepen.”

Voorzitter Brecht Lietar van de vzw Parochiale Werken is nu al tevreden: “We zijn heel gelukkig met de opkomst die echt onze verwachtingen heeft overtroffen. Op de openingsavond was het al ferm met onder meer Pat Krimson op onze beach party, maar met Mama’s Jasje en Niels Destadsbader hebben we de grote massa kunnen overtuigen. Alles verloopt ook organisatorisch heel goed, met dank aan Pete’s Promotions en de hele ploeg vrijwilligers.”