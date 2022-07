Zomerwandeling in Kluisbergen

Denderstreek/Vlaamse Ardennen UIT-tips voor het weekend in de Vlaamse Ardennen en de Dender­streek: vliegende mattentaar­ten, Clouseau en Kreuners, straatani­ma­tie, een Big Jump en iets met een zandbak

Nog geen plannen voor het weekend? We helpen je graag op weg met onze UIT-tips, want er valt in de regio Vlaamse Ardennen en Denderstreek best wel veel te beleven. Mattentaarten vliegen door de lucht in Goeferdinge, paarden mogen eindelijk van stal op de kermis in Asper en in Zottegem speelt zich drie dagen lang het grootste muziekconcert van het jaar af.

7 juli