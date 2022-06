Wrak van vliegtuig dat diende als decor voor kortfilm is weggehaald uit het Kluisbos: “Het zorgde voor te veel drukte in het (privé)domein Calmont”

Het vliegtuig is een Ryan Navion van Amerikaanse makelij die filmregisseur Domien Huyghe vijf jaar geleden in het Kluisbos dropte voor zijn kortfilm The Maverick, met Hilde De Baerdemaeker in de hoofdrol. Na de opnames werd het toestel in het bos achtergelaten, met de zegen van boswachter Filip Wathé die op het domein van de adellijke familie Behaghel de Bueren, het gedeelte van het Kluisbos waar de opnames plaatsvonden een oogje in het zeil houdt. “Maar het toestel trok de belangstelling van fotografen en passanten en was al snel een item op sociale media en urbex forums. Men dacht verkeerdelijk dat het een vliegtuig was dat werd neergehaald tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de toenemende drukte in het privé-gedeelte van het Kluisbos nabij het kasteel Calmont, hebben we besloten het vliegtuig te verwijderen uit het bos. Hopelijk kan hiermee de rust en kalmte terug keren voor de aanwezige fauna en flora in het bos. Tijdens de broedperiode is die rust absoluut noodzakelijk. Wie zich toch nog in de buurt waagt, riskeert een fikse geldboete.”