Windturbines op de site van Ruien Centraal? “We zitten duidelijk nog in een (te) vroeg stadium”

Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) bevestigde wel dat hij bezoek had gekregen van Stroomvloed, een Oost-Vlaamse energiecoöperatie met zetel in Nazareth die duurzame energie produceert dankzij de inbreng van burgers. Zo kan je mede-eigenaar worden van zonnepanelen, windmolens, laadpalen, warmtepompen of een andere soort installaties in jouw regio. Iedereen kan tot 100 aandelen van 250 € kopen van de coöperatie. De winst verdwijnt niet naar het buitenland, maar vloeit terug naar alle coöperanten.

“De mensen van Stroomvloed zijn langs gekomen met de vraag naar een stand van zaken voor de site Ruien Centraal. Ze hebben dat ook elders gedaan, in Avelgem bijvoorbeeld. Of dit een geschikte plek is om windmolens te plaatsen, durf ik te betwijfelen. De bedrijven die zich daar (zullen) vestigen, hebben allemaal plannen om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. Dan zit je niet te wachten op windmolens en hun onvermijdelijke slagschaduw. Het terrein ligt bovendien pal naast de Schelde, een trekgebied voor vogels. Maar ik kan daar concreet zeer weinig over zeggen, het was niet meer dan een louter verkennend gesprek.”