Wijlen Alain Delmulle riep op om fonds dat onderzoek naar hersentumoren financiert te steunen: fietsen van Zulzeke naar de top van de Stelvio voor het goede doel

Alain was 54 jaar toen hij twee jaar terug na vier jaar ongelijke strijd stierf op 28 juni aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was lid van ’t Kwa-verzet, een fietsclub die ontstond tijdens de tochten van Kluisbergen naar Guînes, de Franse zusterstad. “Met zijn onbeperkt doorzettingsvermogen is hij een inspiratie voor velen” zegt Wim Vanhaesebroeck namens de fietsvrienden. “Daarom ondernemen wij een fietsreis ten voordele van het Dieter de Cauderlierfonds dat onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van hersentumoren ondersteunt. Alain was een fervent fietser, zijn favoriete berg was de mythische Stelvio, 2.758 meter hoog op de grens tussen Italië en Oostenrijk. Alain had veel hoop in de nieuwe behandelingen waarbij hij geloofde in de werking van het fonds. Hij putte ook heel veel kracht uit de sportieve prestaties van professor Johan Swinnen van de KU Leuven, die fondsbeheerder is. Alain riep zelf ook op om na zijn overlijden een schenking te doen aan het Dieter De Cauderlierfonds.”

Acht etappes

Door hun fietsreis te laten sponsoren willen de deelnemers dan ook een een bijdrage leveren aan dat fonds, in de hoop dat het onderzoek binnen afzienbare tijd zal bijdragen tot betere behandelingsmethoden van hersentumoren. Iedere deelnemer aan de fietsreis heeft zich geëngageerd om, afhankelijk van het aantal ritten waaraan hij of zij deelneemt, een bedrag in te zamelen dat integraal naar het fonds gaat. Het verblijf onderweg wordt door de deelnemers zelf betaald.

Wim Vanhaesebroeck: “Zaterdagmorgen vertrekken we in de woonplaats van Alain, Zulzeke. In totaal zijn er acht ritten. Elf mensen van de achttien zullen de volledige afstand rijden, de anderen houden het op een paar etappes. De afstand per dag tot aan de Alpen ligt rond de 140 kilometer, in de bergen zelf rijden we iets minder lange afstanden. Op 6 augustus moeten we in Bormio aankomen na de beklimming en afdaling van de Stelvio. Ook Lieve, de echtgenote van Alain, zijn twee zonen en zijn dochter rijden mee. We zijn goed voorbereid. Dit is dan ook geen tocht voor beginners. Maar we hebben getraind en we weten waarom we dit doen.”