Werken in de Grote Herreweg gaan op 8 augustus van start en duren tot mei 2023

Bereikbaarheid

De werkzone van deze wegenis- en rioleringswerken ligt in het gedeelte van de Grote Herreweg tussen het rond punt en de Rijerstraat met een aanzet in de Manillestraat. Schepen van Openbare Werken Lode De Kimpe (Gemeentebelangen): “Het einde van de werken is voorzien in mei 2023, maar deze planning kan veranderen door onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer. Er wordt gestart met het affrezen van de asfalt in de volledige werkzone. Aansluitend zal de aannemer de rioleringswerken aanvatten tussen de fietssnelweg en de Manillestraat, te beginnen aan de fietssnelweg. We stellen in samenspraak met de aannemer alles in het werk om de hinder voor de omwonenden waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende ‘minderhindermaatregelen’. Maar soms zal het onvermijdelijk een probleem geven naar bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning. De straten worden daarom per deel opgebroken. Daarna wordt telkens over een korte afstand een sleuf gegraven voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kun je met de wagen voorzichtig over rijden. De aannemer zal de bewoners steeds vooraf verwittigen als ze niet met de wagen op hun oprit kunnen.”