Wegenwerken in de Grote Herreweg brengen geluidshinder met zich mee

KLUISBERGEN Schrijvers Paul Béatse uit Ronse en Helene Poncelet uit Oudenaarde praten in Kluisber­gen over hun werk

Op vrijdag 24 juni om 20 uur praten streekauteurs Paul Béatse (80) en Hélène Poncelet (45) over hun werk en schrijversschap in De Brug in Kluisbergen.

14 juni