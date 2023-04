WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kluisbergen

Van de Eifeesten in Kruishou­tem tot voorjaars­bloei­ers in Ophasselt: dit zijn onze 6 tips voor het paasweek­end in de Dender­streek en de Vlaamse Ardennen

Nog geen plannen voor het paasweekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze weekendtips kan jouw weekend van 8, 9 én 10 april alvast niet meer stuk: van vallende paaseieren vangen in Kruisem of Ronse tot een rustige boswandeling in Ophasselt of avontuurlijk klimmen in Oudenaarde.