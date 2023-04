WEER. Vanochtend bewolking in Kluisbergen

Lezingen over WO1 en histori­sche portretten bij de jarige Geschied­kun­di­ge Kring

De Geschiedkundige Kring bestaat 75 jaar. Nog een kwarteeuw ouder is het oorlogsmonument voor de Ronsische slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in het Koning Albertpark. Op vrijdag 14 april organiseert de kring daarom een lezing over de eerste wereldbrand. Op 2 mei staan uw oude familieportretten dan weer centraal.