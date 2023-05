WEER. Kans op helder met enkele wolkenvelden in Kluisbergen vanochtend

Stralende zon voor tweede editie van de Boeren­markt

Het was gezellig druk op de tweede editie van de ‘Boerenmarkt’ in Avelgem, een organisatie van de gemeente in het kader van de ‘Week van de Korte Keten’. Bezoekers konden er proeven van verse producten, rechtstreeks van de lokale boer of producent.