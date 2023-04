WEER. Kans op bewolkt weer in Kluisbergen vanochtend

Gezinsbond bracht de paashaas met veel lekkers naar Heurne

In zaal Amigo kreeg de Gezinsbond Heurne de paashaas op bezoek tijdens het paasontbijt. “Na een coronapauze, waarin we we paasontbijten aan huis leverden, mochten we eindelijk weer een volwaardige paasfeest organiseren”, prijst voorzitter Valerie De Cocker zich gelukkig.