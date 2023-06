WEER. In Kluisbergen overwegend bewolkt weer vanochtend

Kluisber­gen stapt samen met acht andere gemeenten in actieplan mobiliteit: “Streven naar twee deelauto’s per duizend inwoners”

Het gemeentebestuur van Kluisbergen gaat de komende twee jaar sterk inzetten op autodelen. Daarvoor stapt het samen met acht andere lokale besturen in een collectief traject dat Shared Mobility Masters heet. De gemeenten worden begeleid door netwerkorganisatie Autodelen.net, de expert op vlak van autodelen in Vlaanderen en Brussel. Het objectief: komen tot twee deelwagens per duizend inwoners