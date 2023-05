WEER. In Kluisbergen kans op bewolking vanochtend

Kerselare verwacht weer duizend deelnemers aan autowij­ding

In het bedevaartsoord Kerselare boven de Edelareberg in Oudenaarde vindt op donderdag 18 mei voor de 69ste keer de autowijding plaats. “Met een duizendtal deelnemers is ze de grootste van het land”, weet Marc Van der Donckt, voorzitter van de organisatie.