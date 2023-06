WEER. Helder weer in Kluisbergen vanochtend

“Bij onze eerste klanten zaten naast chique heren ook heel wat bordeelbe­zoe­kers”: Taxi De Meyer brengt reizigers al 100 jaar veilig thuis

“In Oudenaarde neemt bijna niemand nog een taxi om uit te gaan”, vertelt Dick De Meyer, die met zijn echtgenote Els en dochter Stien de derde en vierde generatie vormt van taxibedrijf De Meyer. Toch is zijn familiebedrijf, dat straks 100 jaar bestaat en 30 man op de loonlijst heeft, het grootste in de ruime regio. Tijd voor een gesprek over keurige zakenmannen, dronken soldaten en moeilijke knopen doorhakken.