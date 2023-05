WEER. Helder weer in Kluisbergen vanochtend

Actrice Ann Ceurvels geeft lezing over kinderen met ‘etiketjes’

Kindercoach en voormalig actrice Ann Ceurvels trekt op 6 juni naar Oudenaarde met een lezing over haar boek ‘Etiketjes’. “Het is belangrijk om ook over gevoelige onderwerpen in dialoog te durven gaan. Met deze lezing hopen we herkenbaarheid te bieden en misvattingen over kinderen met een stoornis te doorbreken”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).