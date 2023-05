WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Kluisbergen vanochtend

Bedevaar­ders kunnen opgelucht ademhalen: Fiertel zal op 4 juni over de brug van Beaufaux geraken

Het is bevestigd door de Service Public de Wallonie in Mons: op 4 juni kan de Sint-Hermesommegang over de brug aan de wijk Beaufaux in Ellezelles. Er vinden momenteel ingrijpende werken plaats, maar de brug zal vrijgemaakt zijn. Fiertelschepen Jan Foulon (CD&V) haalt opgelucht adem.