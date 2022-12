Vuurwerk op oudejaar in Kluisbergen: tussen 23 uur en 01 uur mag het

Vuurwerk afschieten mag niet in de gemeente Kluisbergen, of je moet daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van het gemeentebestuur. In de nacht van oud naar nieuw is ook dat laatste niet nodig voor wie graag met een knal een oud jaar ruilt voor een nieuw. Dat moet dan wel gebeuren tussen 23 uur en 01 uur. “We willen begrip opbrengen voor wie van vuurwerk afschieten een traditie heeft gemaakt. Het is dus een uitzondering op een algemene regel. We hopen wel dat men die bepalingen respecteert. We gaan ook geen heksenjacht houden op overtreders. Het is een feestavond, laat het ons ook zo houden.”