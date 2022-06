Vrije Basisschool Berchem start de vakantie met een cheque van 825 euro voor een succesvolle Operatie Proper

De actie die de extra centen oplevert, draagt de naam Operatie Proper. Dat is een beloningssysteem uitgedokterd door Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Met Operatie Proper wil het scholen en verenigingen motiveren om zwerfvuil aan te pakken en het te bannen uit de leefomgeving.

Directrice Lieve Van Maelzaeke: “Onze school diende een actieplan in om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. De leerlingen gingen onder andere maandelijks op pad om hun schoolomgeving op te ruimen. Herbruikbare boterhamdozen, drinkbussen en koekjes- en fruitdozen werden verplicht en ook binnen de schoolmuren pakten ze het zwerfvuil aan. De geesten rijpten gaandeweg: we voelden bij de kinderen een engagement om ook in hun privéleven aandacht te besteden aan de problematiek van het zwerfvuil. Alle verdiensten gaan overigens naar de juffen Els en Ann die een Milieuzorg-Op-School-hoekje hebben gemaakt en telkens weer klaar stonden om kinderen en collega’s te motiveren en te enthousiasmeren.”

Dat enthousiasme weerklonk luid toen de cheque werd overhandigd door burgemeester Philippe Willequet. Die onderstreepte dat de Vrije Basisschool Berchem-Kwaremont de enige school in Kluisbergen was die deelnam aan de actie.