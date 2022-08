Vlaamse Kermis bij jeugdgroep K’rdju in Kwaremont

Het driedaagse feestweekend start op vrijdagavond 5 augustus met de opening van de zomerbar in de thuishaven in de Ter Boekerstraat. Om 20 uur zijn daar uiteraard de Kwaremont Brodders te gast, om 22.30 uur neemt DJ Dominique het van hen over. De toegang is gratis.

Op zaterdag 6 augustus wordt er vanaf 21 uur gefuifd met Sax-Illusion, Major J en de dj’s Drezz&Mc Captain en Maoi. Aan de kassa betaal je 7 euro, in voorverkoop 5 euro. Er is ook een lasershow van DV-LAS.

Op zondag is het vanaf 12 uur tijd voor de barbecue (20 euro voor volwassenen en 12 euro voor -12 jaar). Om 15 uur start dan een touwtrektoernooi waarvoor inschrijven nog steeds kan via 0494 474679.

Info via de Facebookpagina van de jeugdgroep.