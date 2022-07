Vier buren uit Zulzeke musiceerden tijdens de eerste coronazomer als eerbetoon aan de mensen uit de zorg en vormen nu Apropos

De groep ontstond tijdens de coronazomer van 2020 en bestaat uit vier leden: Geert Devos (basgitaar, Ierse fluit en zang), Carlos Liviau (gitaar en zang), Piet Verfaillie (accordeon en zang) en Eric Vercruysse (piano). Alle vier wonen ze in dezelfde straat in deelgemeente Zulzeke. Daar speelden ze tijdens de eerste lockdown iedere avond muziek ter ere van de mensen uit de zorg.

Carlos Liviau: “Op die manier leerden we mekaar beter kennen op muzikaal gebied. Het klikte goed en we beslisten om verder samen muziek te blijven maken. Plezier komt daarbij op de eerste plaats. Er wordt normaal gezien elke week gerepeteerd, bij het nuttigen van een frisse trappist. Samen met plezier musiceren is de hoofdzaak. Komt er af en toe een optreden bij, dan is dat graag meegenomen. Maar het voor publiek spelen is geen hoofddoel. Ons eerste optreden vond onlangs plaats in april, in Saint-Sauveur.”

Dat publiek is in ieder geval vragende partij. Dat bleek tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap waar Apropos moeiteloos de handen op en de samenzang voor elkaar kreeg. Vuurspuwer Jaguna zette er na hun optreden de kroon op het werk.