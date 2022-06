Verkoop van zakjes snoep moet manege Hof Ter Escaut in Ruien redden: 100 ruiters en 45 paarden dreigen straks hun vaste stek te verliezen

In de stallen van Manege Hof Ter Escaut staan in totaal 45 paarden, dat waren er eerder al zestig. Uitbater Quincy is een drietal jaren bezig met de realisatie van haar grote droom. Ze leert er wekelijks meer dan 100 jongeren paardrijden, ook veel kinderen met een beperking. “Ik ben erin geslaagd om op deze plek een familie te maken met mensen die iets voor mekaar over hebben. Hier word je niet beoordeeld en veroordeeld. Zeker bij de paarden kunnen de jongeren zijn wie ze zijn. Vaak merk ik aan de dieren meteen wanneer er wat schort met hun ruiter.”

Donkere wolken

Maar er hangen donkere wolken boven Hof Ter Escaut. Quincy: “De grond en gebouwen zijn te koop gesteld door de eigenaar van de boerderij. Eerst wilde die om persoonlijke redenen niet aan mij verkopen maar dat zou nu toch weer mogelijk zijn. De vraagprijs bedraagt wel 400.000 euro, dat is een fikse som geld. Er zijn bovendien nog wel wat kosten aan de infrastructuur als je die helemaal in orde wil krijgen We proberen nu om binnen een korte tijd dat bedrag in te zamelen door snoepzakjes te verkopen. Tegelijk zijn we ook op zoek naar andere hulp van mensen of bedrijven. Het zou erg zijn als we verplicht zouden worden om dit initiatief te stoppen. Het is belangrijk voor heel wat mensen van alle leeftijden, de kinderen maar ook hun ouders. We leren hen om niet op te geven, dat gaan we nu zelf ook niet doen.”

Een zakje snoep kost 4 euro.

Info op de facebookpagina van Hof Ter Escaut