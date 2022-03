Vandalen vernielen onlangs gerestaureerd beeld van Bernadette Soubirous aan de Mariagrot in Ruien

Fietsenhersteller Andy Balcaen woont in de Hoogweg, vlakbij de Mariagrot. Naar aanleiding van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, besloot hij vorig jaar in augustus het beeld dat de biddende Bernadette Soubirous voorstelt te restaureren. Hij deed dat samen met Johan Derycke en Birgit Peeters.

Nu hebben onbekende vandalen het beeld stuk geslagen en een hoop rommel achtergelaten aan de grot die in een doodlopende straat ligt. Andy is verbolgen: “Als deze plaats van bezinning jou niet interesseert, blijf er dan weg en ga de lokale horeca steunen in plaats van de nietsnut uit te hangen”, is de boodschap die hij over heeft voor de dader(s). Emile Desimpel van Ruien Feeste die de restauratie van het beeld ondersteunde, is diep ontgoocheld: “Hoe kun je plezier halen uit het gratuite kapot maken van dingen?”, vraagt hij zich af.

Intussen worden mogelijke getuigen opgeroepen om zich te melden aan de wijkpost van de politie in Kluisbergen of via het nummer 055 33 88 88.