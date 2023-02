The One and Lonely: Gunter Lamoot speelt een try-out in De Brug

Het gaat, aldus de betrokkene zelf, om een zeer interactieve voorstelling met alle toeters en bellen, lees beeld en klank.

Gunter Lamoot is dan ook niet voor één gat te vangen. Al 27 jaar staat hij op de Vlaamse podia en filmsets. Wie hem een label wil opkleven komt bedrogen uit, wie in zijn hoofd wil kruipen, loopt er reddeloos verloren. Lamoot bereidt zich momenteel als een bezetene voor op The One & Lonely, zijn zesde theatershow, acht jaar na zijn vorige.

Lamoot zelf over de nieuwkomer: “In feite is ’t heel simpel: ’t is veel te lang geleden en ik wil jullie van alles laten zien en horen. Verhalen. Kluchtjes. Oneliners. Ideetjes. Sketchen. Ontboezemingen. Beelden. Geluiden. En vrees niet, ik ga jullie niet zot maken. Ik ga jullie gewoon te pletter vermaken. Een bonte avond op z’n Lamootjes. Echt waar. ’t Is de moeite.”