The day after is het opruimen geblazen in Kwaremont: “Zelfs messen hebben we gevonden tussen de struiken”

KLUISBERGENKwaremont, the day after. De dorpskern staat vol vrachtwagens, boven de Oude Kwaremont worden de VIP-tenten afgebroken. Het feest is voorbij. “Zelfs messen hebben we gevonden tussen de struiken”, zegt vrijwilliger Joeri Gevaert die met maatwerkbedrijf maatwerkbedrijf Aaroova komt opruimen.

Dat opruimen had in theorie een fluitje van een cent moeten zijn. De Ronde 2022 zou immers de veiligste en de properste ooit worden maar dat viel even tegen. “We doen er alles aan om die doelstelling te realiseren maar dat gaat niet in een vingerknip. Iedereen moet meewillen. We kijken hoe het volgend jaar beter kan en passen onze manier van werken steeds aan”, aldus Brecht Toelens van Flanders Classics.

Burgemeester Philippe Willequet van Kluisbergen wil de zaken evenmin dramatiseren: “Hier zat gisteren 40.000 man samen om te supporteren, te feesten, te eten en te drinken. Dan krijg je afval, zoals overal waar een massa volk samen komt. Dat los je niet op met een vuilbak meer of minder en recycleerbare bekers. We ruimen dat op en proberen volgende keer weer beter te doen, nog meer te sensibilseren.”

Schepen van Milieu Lode Dekimpe verwoordt het eenvoudig: “Als mensen vinden dat de koers van hen is, dan moeten ze het afval dat van hen is niet bij ons achterlaten maar meenemen.”

Volledig scherm De restanten van het verzamelde afval bovenop de Oude Kwaremont, tentje inbegrepen. © GEDR

Messen

Wie dat afval niet bij zich hield, kon zondag een GAS-boete krijgen. Er werden er 26 uitgeschreven, een detail als je de berg vuilnis ziet die een dag later wordt bijeengeschraapt in Kwaremont. Joeri Gevaert van Aaroova is aan het werk in de buurt van de VIP-tenten en kan erover meepraten: “Gisteren stonden we aan de aankomstlijn in Oudenaarde. Daar hebben we goed werk verricht en de schade wel kunnen beperken. Er was wel opruimwerk maar dat viel al bij al nog mee. Maar hier, in Kwaremont ben ik toch wel geschrokken. Echt alles hebben we hier gevonden. De flessen en blikjes en etensresten zijn nog maar het begin. Jassen, schoenen, petten, rugzakken, tafels en stoelen, je kunt het niet bedenken of we zijn ze tegengekomen. En het ergst van alles: ook messen, zomaar weggegooid tussen de struiken. Daar was ik toch wel van geschrokken. Collega’s die hier gisteren waren hebben me verteld dat het er na de koers op een bepaald moment heftig aan toe ging. Het gevolg van de drank, ongetwijfeld. Er is hier wat afgezopen geweest, dat zie je zo. Het is allemaal een beetje overdreven.”

Volledig scherm Kurt en Achmed van de gemeentedienst Kluisbergen verzamelen lege flesje Kwaremont. © GEDR

Publiciteit

Even verderop zijn Kurt en Achmed van de gemeentedienst van Kluisbergen bezig met het verzamelen van flesjes, blikjes en andere rommel die is achtergelaten in de straten van Kwaremont zelf. “Het is ook de moeite”, lacht Kurt. “We zijn vanmorgen alle borden gaan ophalen en nu gaan we op zoek naar wat de wielerliefhebbers in de struiken en achter de hagen hebben gegooid. Ik heb het nooit anders geweten, behalve tijdens de twee voorbije coronajaren. Het is ongelooflijk wat mensen allemaal achterlaten, terwijl ze dat toch gemakkelijk op een behoorlijke manier kunnen wegdoen. Flesjes Kwaremont-bier bijvoorbeeld. Ik kan niet bijhouden hoeveel ik er daarvan al heb verzameld. Als ik ze allemaal op een rijtje zet, heb je een mooie publiciteitsfoto. Maar het is eigenlijk triestig.”

Wim Eeckhout van Aaroova vat het een dag na het feest samen: “Kwaremont is niet het dorp van de Ronde maar het stort van de Ronde. Ik hoop maar dat het volgend jaar wat properder is als we hier weer staan, the day after.”