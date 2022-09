Suzanne Vergeynst van café De Zon in Kwaremont is 100 geworden

Suzanne werd op 7 september 1922 geboren op het kasteel van Calmont dat op het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers onherstelbaar werd beschadigd toen ze de lanceerplatformen van de V1-raketten in de buurt opbliezen. Toen was Suzanne daar al lang weg. “We verhuisden in 1924, twee jaar na mijn geboorte, naar café De Zon op het dorpsplein van Kwaremont waar mijn vader de waard werd. In 1950 heb ik de zaak van hem overgenomen. Ik was toen 28 en ik ben het blijven doen tot ik 88 werd. Ik heb in het café ook mijn trouwfeest gevierd. In 2010 was het tijd om plaats te maken voor vers bloed en ben ik naar de serviceflats verhuisd, op een boogscheut van mijn café.”