Supporterende slagers poseren voor wat nu al dé foto van wielervoorjaar is: “Kom zeker ons Flandrienvarken proeven”

KluisbergenSoms vertelt één beeld meer dan 1.000 woorden. Arnout, Thijs, Louis-Victor, Pavel en Tamara. Op de achtergrond Gervaas. En helemaal vooraan: Wout van Aert. De foto van het personeel van slagerij Vande Walle uit Berchem, een deelgemeente van Kluisbergen, genomen door wielerfotograaf Ashley Gruber tijdens de E3-Prijs, symboliseert de wielergekte in Vlaanderen. “En zeggen dat we eigenlijk supporteren voor Kluisbergenaar Dries Devenyns, maar die reed niet mee”, zegt zaakvoerder Ruben Vande Walle (42).

“De televisie staat bij ons altijd aan als er koers is. En het is een traditie dat we naar buiten spurten als het peloton voor onze deur passeert. Dat gebeurt regelmatig in Kluisbergen. We zijn hier allemaal opgegroeid met de wielerwedstrijden en de hellingen van de Vlaamse klassiekers. Dus hebben we dat afgelopen vrijdag ook weer gedaan voor de passage van de E3-Prijs Harelbeke. Die fotograaf heeft er wel een schitterend beeld van gemaakt. Onze klanten praten over niets anders meer, zo geweldig vinden ze dat. De foto krijgt natuurlijk ook een ereplaatsje in onze slagerij”, zegt de trotse zaakvoerder. Op de foto zijn van links naar rechts te zien: Rubens zoon Arnout Vande Walle, Thijs Cousaert, Louis-Victor De Tavernier, Pavel Michels en Tamara Meerschaert, de vrouw van Ruben. Binnen in de winkel staat Gervaas De Sloover.

Volledig scherm Ruben Vande Walle. © Foto Ronny De Coster

“Dit zijn hoogdagen voor iedereen van ons”, lacht Ruben. “We gaan ook helemaal in de koers op. Van de wedstrijden die in de regio passeren kennen we elk stukje van het parcours en elke helling. We supporteren eigenlijk voor alle Belgische renners. Uiteraard staat Dries Devenyns helemaal bovenaan, maar dat is niet het type van de winnaar. Op dat vlak heeft Wout van Aert natuurlijk een streepje voor. We durven ook aanmoedigingen roepen naar Julian Alaphilippe, omdat die de kopman is van Dries. Dan is het handig als er een favoriet niet meerijdt, dat vermijdt dat er keuzes moeten gemaakt worden. Eigenlijk gaat het ons vooral om de emotie van de koers zelf. Maar het is plezant als er een landgenoot de sterkste is.”

Quote Het vlees dat wij aanbieden is van dieren die we zelf hebben gekweekt en zelf hebben geslacht. Zuiver en puur. Dan ga je ook lang mee. Het is een beetje zoals met de renners en de wieler­sport Ruben Vande Walle

Ook het assortiment wordt aangepast aan het koersgebeuren. “We hebben in deze periode het Flandrienvarken in de aanbieding. Dat heeft de vier laatste maanden van zijn leven buiten gelopen, in de natuur. Dat staat garant voor kwaliteit. We respecteren immers de dieren die we slachten.”

Slachterij

Slagerij Vande Walle heeft dan ook een indrukwekkende staat van dienst. Het is de enige slagerij in Vlaanderen die tezelfdertijd ook nog slachterij is. Al zeven generaties lang houdt de familie dat nu vol. Wim Opbrouck schreef het voorwoord van het boek over de slagerij. De eerste Vande Walle, Pieter, begon eraan in 1777. Hij combineerde zijn activiteit als slachter met die van boottrekker op de Schelde. In 1856 opende de slagerij aan de kerk van Berchem de deuren. Het interieur ziet er nog altijd uit zoals toen.

Huidig zaakvoerder Ruben: “Het vlees dat wij aanbieden is dat van dieren die we zelf hebben gekweekt en zelf hebben geslacht. We werken ook met kwaliteitskwekers waarvan we zeker zijn dat ze volgens onze principes werken. Het is de enige manier om op een verantwoorde manier te werken, zuiver en puur. Dan ga je ook lang mee. Het is een beetje zoals met de renners en de wielersport.”

