Journalis­ten getuigen over onrecht in de kledingin­du­strie en de gevolgen van long-co­vid

In de bibliotheek van Oudenaarde komt journalist Sarah Vandoorne vertellen over onrecht en duurzaamheid in de kledingindustrie. Auteur Karl De Rycke getuigt over langdurige covid. Ook een herdenking van Jotie T’Hooft staat deze maand op het programma.