Hoe Franstali­ge Ronsenaars al 60 jaar strijden voor de ‘goede zaak’: “Wie weet wat er gebeurt als fanatici hun zin krijgen?”

“We willen alleen dat de stad de rechten van de Franstaligen respecteert.” Op het aparte taalregime dat Ronse op 1 september 1963 kreeg, reageerden de francofonen aanvankelijk furieus. Die houding is veranderd. Het comité Renaix Bilingue - Ronse Tweetalig is nu de grootste verdediger van het regime. We spraken met de leden: over schokkende ervaringen uit het verleden en de toekomst. “Wat als men de faciliteiten afschaft? Dan vrees ik dat een aantal flaminganten zijn zegeroes afreageert op de Franstaligen.”