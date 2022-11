Stijn Streuvels loopt vol voor eerste WK-match van de Rode Duivels: we zijn vertrokken!

Er was wat twijfel over de opkomst maar die getemperde verwachtingen werden al snel overtroffen. Zaal Stijn Streuvels liep aardig vol met supporters die vanuit de hele streek kwamen. Henk Deweer bijvoorbeeld stak helemaal uitgedost de taalgrens over om in Berchem de nationale ploeg aan te moedigen. “We zijn zoals altijd op post en als we iets doen, dan doen we dat goed. We hebben de beste keeper van de wereld, dus wat kan er ons eigenlijk gebeuren?”, klonk het. En de feiten gaven Henk helemaal gelijk, tot grote vreugde van de medesupporters. Jonas Crement zag het graag gebeuren: “De eerste zege is binnen, nu kan het alleen maar in stijgende lijn gaan. Zondag tegen Marokko wordt een topdag’”

Vanaf twee uur voor de wedstrijd van 14 uur gaan de deuren open, de toegang is gratis.