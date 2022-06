Schrijvers Paul Béatse uit Ronse en Helene Poncelet uit Oudenaarde praten in Kluisbergen over hun werk

Paul Béatse uit Ronse schrijft sinds zijn jeugdjaren proza en poëzie. Hij debuteerde op zeventienjarige leeftijd met een novelle over de verovering van het Aztekenrijk door de Spanjaarden. Deze novelle verscheen als vervolgverhaal in een regionaal weekblad. Paul bouwde professioneel een loopbaan uit als mode-ondernemer, en reisde de hele wereld rond. Sinds zijn late pensionering is hij voltijds schrijver. Recent verscheen zijn derde roman Twee broers, één vrouw. Gesitueerd in de Vlaamse Ardennen, vertelt dit boek het verhaal van een wurgende liefdesdriehoek.

Hélène Poncelet werkt als woon- en zorgbegeleider in WZC Heilig Hart te Oudenaarde. Daarnaast is ze ook illustratrice en schrijfster. Ze publiceerde al twee erg succesvolle prentenboeken in de reeks rond Kikker Cas: Kikker Cas in het ziekenhuis (2017) en Het grote verdriet van Kikker Cas (2019). Het kikkertje leerde kinderen dat ze niet bang hoeven te zijn van een ziekenhuisbezoek en dat verlies onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven. In 2020 verscheen De grote meneer, een vertederende fabel over het gevoelige thema dementie.