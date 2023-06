Rotondekunstwerk van Borremans verhit de gemoederen in gemeenteraad: “Sommigen hebben een zeer kort geheugen over hun eigen stemgedrag”

Iedereen door de metaalde­tec­tor en parketmagi­straat met politie-escorte: zenuwen gespannen op proces rond extreem­recht­se militie

Dat er vanochtend in het gerechtsgebouw van Oudenaarde een opmerkelijke zaak werd ingeleid, is op zijn minst een understatement te noemen. 17 beklaagden worden ervan verdacht lid te zijn van een extreemrechtse privémilitie. Die draagt de naam Project Thule, en is een geesteskind van Tomas Boutens, een voormalig paracommando die in 2014 nog vijf jaar cel kreeg omdat hij het (grootschalig) plan beraamde om onder meer Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter te liquideren. Het hoeft dan ook geen betoog dat er heel wat extra veiigheidsmaatregelen werden genomen.