RESTOTIP. ‘t Konijntje in Kwaremont: “Toen ik de opleiding als kok begon, wist ik al dat ik hier mijn restaurant wou openen”

De nochtans ruime parking staat momenteel vol met campers van wielerfanaten en voor zondag is er al maanden geen tafeltje meer vrij. In de onmiddellijke omgeving kun je Vlaanderens Mooiste dan ook tot vijf keer toe zien voorbijrazen. Een handige zet dus van Jos om in december 2007 het toenmalige café te kiezen als locatie voor zijn restaurant. “Toen ik aan mijn opleiding als kok begon aan hotelschool Spermalie in Brugge, wist ik al dat ik hier ooit achter het fornuis zou staan. Germaine serveerde hier in die tijd nog haar Sint-Idesbald van ‘t vat waar ze een mysterieus siroopje aan toevoegde voor een nog betere smaak. Mijn vader was aannemer en kocht de zaak. We verbouwden het pand helemaal en later kocht ik het weer van hem over.”