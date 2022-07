Radio Media zet samenwerking met 15 vrijwilligers stop na een discussie over de programmatie: “Het is geen definitieve keuze, het is even tijd voor rust en bezinning”

KLUISBERGEN/WORTEGEM-PETEGEM/OUDENAARDEVijftien medewerkers van Radio Media zijn via een mail bedankt voor hun diensten. Het abrupte einde van de onbezoldigde samenwerking met de vrije radio die uitzendt vanuit Berchem, is het gevolg van een conflict over de programmakeuzes. Radio Media is te horen in Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Oudenaarde en in net over de provinciegrens in Kerkhove en Avelgem.

Voorzitter Ludo Daelman wil de zaak niet groter maken dan ze is. “We hebben beslist om een tijdje te werken met non-stopmuziek en zonder medewerkers. Aan de basis ligt een inhoudelijke discussie, uitgevochten in mailverkeer tussen medewerkers die er ver over was en totaal ongepast. Het gevolg was dat programmaverantwoordelijke Wim De Bleeker zondag is opgestapt. Een aantal medewerkers zijn hem gevolgd. Op maandag hebben we de mails in kwestie en het sociale media verkeer dat daarmee samenging volledig geanalyseerd. Daaruit bleek dat het vertrouwen zeer ver zoek was. Daarop hebben we alle medewerkers op maandag verwittigd van de beslissing die enkel nog door de beheerraad moest bekrachtigd worden. Om de gemoederen te bedaren en een oplossing te zoeken, draaien we nu even zonder presentators. Maar dat is geen definitieve keuze. Even tijd voor bezinning en rust dus.”

Boos

Wim De Bleeker, ook bekend onder zijn radionaam Wim Vermeer, is naar eigen zeggen nog steeds heel boos. “Ik werk al meer dan dertig jaar voor Radio Media, dat toen het nog Radio Express heette. We zenden uit vanuit Berchem en zijn te horen in de regio rond Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Kerkhove en Oudenaarde. De problemen zijn begonnen op de voorbije Adriaan Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde. We kregen net ervoor te horen dat we met Radio Media live zouden gaan vanop die feesten. Dat was vervelend omdat een aantal medewerkers zoals afgesproken al opnames hadden gemaakt voor hun uitzending. Voorzitter Ludo Daelman zei me dat het geen probleem was. De live-uitzending zou worden afgewisseld met die opnames. Maar in de praktijk kwam daar niets van terecht. Men bleef maar rechtstreeks doorgaan vanuit Oudenaarde. Ik vond dat niet kunnen en zondagavond heb ik aan Ludo laten weten dat ik ermee kapte. In mijn spoor zijn toen een aantal andere medewerkers gevolgd, ook al heb ik heb gezegd dat ze mijn voorbeeld niet hoefden te volgen. Het was voor mij een princiepskwestie.”

Mail

De verwachting was dat Ludo Daelman die princiepskwestie op zijn minst zou uitpraten met de groep van vrijwilligers maar dat gebeurde niet. Wim De Bleeker aka Vermeer: “Ludo zei me eerst dat we in de loop van de week zouden samenzitten om één en ander uit te praten maar dat gebeurde niet. Intussen kreeg ik van overal bezorgde reacties. En vrijdag kwam er een mail van de voorzitter naar alle vrijwillige en onbezoldigde medewerkers dat de samenwerking werd beëindigd. Dat zorgde voor hevige reacties, ook over de manier waarop de medewerking wordt beëindigd. Iedereen deed dit gratis. Sommigen zitten diep in de put nadat ze jarenlang hun vrije tijd en hun energie gaven voor die radio. Ik begrijp het niet.”

Op Radio Media is nu non-stop muziek te horen.

