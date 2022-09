Publieke raadpleging en infomoment over het GRUP Sofinal

Het plan heeft betrekking op de site van het voormalige textielbedrijf Sofinal in Kluisbergen-Berchem. De gemeente wil met dit plan een nieuwe invulling van de bedrijfssite als centrumgebied mogelijk maken. Tot en met 16 december 2022 kan iedereen via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Op 24 oktober 2022 is er een infomoment voor alle geïnteresseerden om 19.30 u in zaal De Brugzavel in Kluisbergen. Vooraf inschrijven is nodig via telefoonnummer 055 23 16 43 of via https://www.kluisbergen.be/nieuws/publieke-raadpleging-rup-sofinal-site-infomoment

Tijdens dit infomoment worden het globale plan, de doelstellingen, het geplande onderzoek en de procedure van de publieke raadpleging toegelicht. Aansluitend kunnen vragen gesteld worden.