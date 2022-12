Poolhouse van woning in hartje Berchem gaat in vlammen op

Het was even zoeken voor de brandweer om te weten waar ze precies moest blussen. Omstreeks 16 uur was er alarm geslagen vanwege hevige rook die opsteeg in het centrum van Berchem. Na wat speurwerk bleek het te gaan om een poolhouse in de tuin van een woning in de Molenstraat. De eigenaars waren er niet, het pand staat ook te koop. Het poolhouse, een gebouw dat doorgaans dienst doet als comfortzone bij een zwembad, stond in lichterlaaie en stak ook enkele bomen bij de buren in brand. Schade aan de woning zelf was er niet, gewonden evenmin. De oorzaak moet nog verder worden onderzocht maar zou accidenteel zijn.

De brand zorgde wel voor een verkeersfile in het centrum van Berchem dat een tijd werd afgesloten.