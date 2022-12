Plantdag bij Meerdoeners in Ruien: geëngageerde burgers en landbouwers, samen voor het klimaat

Pluktuin

Malaika Stevens, duurzaamheidsambtenaar in Kluisbergen: “Vorig jaar deden we een oproep om burgers te vinden die gemotiveerd waren om iets meer te doen voor het klimaat. Een vijftiental mensen engageerden zich. Het is fijn om te zien dat de Meerdoeners bestaan uit een zeer diverse groep mensen. Jong en oud, landbouwers, werkenden en gepensioneerden. Er waren heel wat ideeën, bijvoorbeeld rond het hergebruik en delen van materiaal, maar de meeste Meerdoeners waren gewonnen voor het aanleggen van een educatieve pluktuin.” De gemeente Kluisbergen ging daarvoor met de Meerdoeners op zoek naar een geschikte locatie om hun dromen waar te maken. Malaika Stevens: “Uiteindelijk viel ons oog op de percelen van site Rosalinde. Die worden op termijn ontwikkeld als woonsite. Ze zijn eigendom van streekintercommunale SOLVA en zij gingen akkoord een deel van de site van Roselinde 3 jaar in bruikleen te geven, tot de grond haar definitieve bestemming krijgt.”

Bouwsteen

Op de Plantdag kon jong en oud komen meehelpen met één van de eerste bouwstenen van het project: het aanplanten van plukfruit, zoals bessen.

“Dit is een ideaal moment om de inwoners een concreet beeld te geven van onze plannen. Ik ben fier op wat we tot nu toe allemaal hebben bereikt. We kenden elkaar niet, maar nu zijn we een hecht team. We kijken er ook naar uit om onze groep van vrijwilligers nog te vergroten” , zegt Dwight Bonte éen van de trekkers van de Meerdoeners in Kluisbergen. Als bedanking voor de helpende handen was er ook een kleine receptie en een foodtruck met heerlijke pannenkoeken.