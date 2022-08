Paters en nonnen gaan weer op de loop voor een glas Ename tijdens Ruien Feeste

Emile Desimpel is de nieuwe voorzitter van de vzw Ruien Feeste maar draait al enkele jaren mee in het vijftienkoppige bestuur. “We mogen ook rekenen op zo’n 200 medewerkers, allemaal mensen die Ruien in hun hart dragen. De feesten zelf vinden voor de 22ste keer plaats. We zijn begonnen in 1999 en er is één jaar onderbreking geweest, je mag zelf raden om welke reden.”

De oorsprong ligt bij zaal Volkswelzijn waar de toenmalige vzw Parochiale Werken wat leven wou brengen op het kerkplein. “Dat plein is mettertijd ook de centrale plaats geworden voor de activiteiten. De opbrengst was bestemd voor verenigingen als Chiro en Ferm. De zaal Volkswelzijn zelf was een schenking van een welbegoede freule.”