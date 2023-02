Pat Donnez brengt ‘Hartstocht’ in De Brug: “Verhaal over liefde, passie en andere ongemakken”

Het verhaal gaat over een ervaring van Donnez zelf. Ooit wou hij van een brug springen, omdat zijn lief het net had uitgemaakt. Een kwarteeuw later keerde hij terug naar de plek. Wat begint als een tragedie blijkt later toch maar om te lachen. “Het brugje is zo verdomd laag dat je bij het springen zelfs je kleine teen niet zou bezeren”, klinkt het. “Is dat nu hartstocht?” Het belooft een avond vol ontroering en humor te worden. Pianist Marijn Goossens zorgt voor muzikale begeleiding.